Brussels Airport verwelkomt Dnata

Dnata investeert 8 miljoen euro in de vestiging op Brussels Airport. Dnata hoopt jaarlijks 125.000 ton te kunnen verwerken in de hub van zo'n 14.500 vierkante meter groot. Het heeft met Singapore Airlines al een eerste grote klant gestrikt. Die maatschappij maakt de overstap van Aviapartner. De hub in Brussel zal nauw samenwerken met die van Schiphol, waar Dnata al langer actief is.

“We zijn ontzettend blij dat we onzenactiviteiten kunnen uitbreiden naar nog een belangrijke cargohub. Dankzij onze toonaangevende vestiging op Brussels Airport verhoogt onze capaciteit voor cargoafhandeling in de regio aanzienlijk,” zegt Erik de Goeij, CEO van Dnata België en Nederland.

De komst van Dnata is ook positief voor de werkgelegenheid op de luchthaven van Zaventem. De vestiging creëert 100 nieuwe banen. Dnata zal voorlopig enkel vracht mogen afhandelen, geen passagiers. Het heeft daarvoor, net als Aviapartner en Swissport, een licentie tot 2025 voor.

Foto: Brussels Airport