Brussels Airport zoekt meer dan 1.200 werkkrachten: “Hoopvol teken van herstel”

Brussels Airport is op zoek naar meer dan 1.200 werkkrachten. Aviato, het tewerkstellingscentrum van de luchthaven van Zaventem, lanceert daarom een nieuwe aanwervingscampagne. “We zijn blij dat we de rol van jobmotor terug kunnen opnemen, maar we moeten wel het nodige talent vinden”, zegt Arnaud Feist van Brussels Airport.

Brussels Airport is dringend op zoek naar versterking. Bagageafhandelaars, bewakingsagent, technici of verkopers, voor zowat elke job op de luchthaven zijn er openstaande vacatures. “Na twee moeilijke crisisjaren is het hoge aantal vacatures een hoopvol teken van herstel”, zegt Arnaud Feist van Brussels Airport. “Het passagiersverkeer leeft opnieuw op en dus hebben we de juiste mensen nodig om mee die vlotte operaties te kunnen verzekeren.” Vorige waarschuwde Feist wel dat het niet snel vinden van personeel mogelijk deze zomer een impact kan hebben op de operationele activiteiten van de luchthaven.

Brussels Airport merkt bijvoorbeeld een nijpend tekort aan arbeidskrachten in de transportsector en logistiek. Dat komt ook door de exponentiele groei van de e-commerce. “We hebben sterke groeiambities op Brucargo”, zegt Bart Vanmulders van WFS. “Daarom zijn we permanent op zoek naar kandidaten.” Ook Securitas zoekt volop personeel. “Zij moeten de veiligheid op de luchthaven mee op topniveau houden. We zoeken alle profielen: vrouwen, mannen, jong of oud, met of zonder ervaring”, zegt woordvoerder Carolle Van Dijck.

Heel wat bedrijven reken op Aviato, dat tal van gerichte acties onderneemt om de nodige werkkrachten te vinden. Zo komt er een jobcafé, jobevents en samenwerkingen met diverse arbeidsmarktactoren, waaronder ook OCMW’s en opvangcentra. “Rekruteren in de deze veranderende arbeidsmarkt is een uitdaging. Met deze aanwervingscampagne willen wij de instroom van kandidaten voor de vele openstaande vacatures bewerkstelligen”, Isabelle Borli van Aviato.