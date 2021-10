Brutale overvallers die Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek teisterden riskeren 4 jaar cel

Twee mannen die op twee weken tijd maar liefst vijf gewapende overvallen hebben gepleegd in Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek hebben zich vanmorgen voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het duo deinsde er niet voor terug om geweld te gebruiken. “Dit zijn laffe feiten”, sneerde openbaar aanklager Karel Claes. “Zestigers werden op de knieën gedwongen met een vuurwapen in de nek.”

De twee beklaagden sloegen een eerste keer toe op 9 augustus van dit jaar. Ze drongen een drankenhandel in Sint-Pieters-Leeuw binnen en bedreigden de gerant met een mes en een pistool, waarna ze te voet op de vlucht sloegen. Een van de daders bleek achteraf een ex-werknemer van de zaak te zijn. Tussen 15 en 23 augustus sloegen ze nog vier maal toe in bankkantoren in Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek. Daarbij gingen ze telkens op dezelfde manier te werk: ze wachtten tot hun slachtoffers alleen het bankkantoor ingingen, waarna ze mee binnenglipten.

“Het gaat om laffe feiten”, sprak openbaar aanklager Karel Claes tijdens zijn vordering. “Zo dwongen ze onder meer een 60-jarige man en zijn 62-jarige vrouw om 600 euro af te halen. De man kreeg een pistool in de nek en werd gedwongen om op zijn knieën te gaan zitten. Ze sloegen quasi elke drie dagen toe. Iedereen gaat wel eens geld afhalen in een bankkantoor, er was dan ook heel wat onrust bij de bevolking van Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek.”

Via camerabeelden werd het duo ontmaskerd. Ze bekenden de gewapende overvallen. Het parket eist nu vier jaar cel tegen hen. De verdediging vroeg de rechtbank om minstens een deel van hun straf met uitstel uit te spreken. “De feiten worden niet betwist en zijn ernstig. Maar onze cliënten hebben nog recht op uitstel”, aldus de verdediging.