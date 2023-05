Budabrug herstellen geen makkelijke klus: “Techniek die niet meer gebruikt wordt”

Het is intussen vijf maanden geleden dat de een schip tegen de Budabrug voer, op de grens van Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde. De brug liep zware schade op en moest weggehaald worden. Daardoor kan je er al maanden niet oversteken. Onze collega’s van BRUZZ trokken naar een depot in Zwijndrecht, waar vakmannen de brug herstellen. En dat blijkt geen makkelijke klus te zijn.

Eind december vaart het schip Trivor van rederij Mountain Tankers tegen de Budabrug. De schade aan de brug is groot. Een tiental dagen later wordt de brug weggehaald voor herstellingen. “Er gaan enkele wilde indianenverhalen rond over de brug”, zegt Gert Van der Eeken van de Haven van Brussel. “Mensen die ons contacteren en zeggen dat we de brug verkocht hebben, wat absoluut het geval niet is. Ik vraag mij soms af waar die emotie voor de brug vandaan komt.”

De brug staat al enkele maanden in een depot in Zwijndrecht. “Je kan heel goed de impact van het schip zien. De brug heeft de schok opgevangen”, zegt Van der Eeken. Dat bevestigt ook het bedrijf dat de Budabrug herstelt. “De unieke constructie is prachtig gemaakt, ze is oerdegelijk en beresterk”, zegt Tom T’Joens van Hye. “Daardoor bestaat de brug vandaag nog. Moest het een hedendaagse brug geweest zijn, zou die voorgoed verloren zijn.”

De unieke constructie maakt de hersteltijd wel bijzonder lang. Vakmannen moeten namelijk methodes gebruiken die niet meer gebruikt worden. “Vroeger werden de staalverbindingen met elkaar verbonden door klinknagels. Vandaag worden die verbindingen gelast”, legt T’Joens uit. “Die twee technieken kan je niet zomaar combineren. Het is een techniek waarvoor we gespecialiseerde mensen naar hier moeten halen.”

Als de herstelwerken geen vertraging oplopen, kan je vanaf oktober terug over de Budabrug rijden.