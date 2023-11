Burgemeester De Coninck: “Fusie zal voor Opwijk onvermijdelijk zijn”

“Ik denk dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord na de verkiezingen in 2024 zal voorzien in verdere stappen en dat fusies van kleinere gemeenten op termijn misschien wel verplicht zullen worden”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Opwijk is met 15.000 inwoners een kleine gemeente.”

“We hebben 105 personeelsleden in dienst, die instaan voor alle taken en dienstverlening naar de burger. Daardoor hebben wij kleinere gemeentediensten. Zo hebben wij bijvoorbeeld een jeugddienst met één medewerker. Er is ook één milieuambtenaar, die wordt bijgestaan door een administratieve kracht. Als die in verlof zijn of ziek zijn, dan moet er volgens afspraken een back-up worden voorzien. Dat gaat wel, maar is dus niet ideaal.”

“Onvermijdelijk”

“Het woord fusie komt bij mensen misschien hard binnen, maar op termijn zal het denk ik voor Opwijk wel onvermijdelijk zijn. De gemeente is mijn inziens te kleinschalig om op termijn alle taken alleen uit te voeren. Puur vanuit bestuurskundig oogpunt, is fuseren denk ik nodig.”

“Met behoud van eigenheid, kan je dan aan schaalvoordeel doen door ondersteunende diensten te groeperen. Kleine gemeenten die alleen blijven, zullen keuzes moeten maken: ze zullen niet alles kunnen blijven doen, tenzij ze de belastingen verhogen. Maar dat wil niemand.”

Bestuurskrachtmeting

In het Pajottenland gaan Gooik, Herne en Galmaarden alvast fuseren. “Het is de enige fusie in onze regio”, zegt de burgemeester. “Die drie gemeenten hebben ook vooraf een bestuurskrachtmeting gedaan. Zo’n studie kan dus de opstap zijn naar een fusie.”

“We hebben vanuit het gemeentebestuur van Opwijk onze buurgemeenten Asse, Merchtem, Aalst, Lebbeke en Buggenhout daarom aangeschreven om ook zo’n bestuurskrachtmeting te bestellen. Maar het antwoord was negatief of er werd niet geantwoord.”

Opwijk alleen

“De huidige meerderheid (N-VA–Open VLD) heeft daarom een bestuurskrachtmeting besteld voor Opwijk alleen. Zo’n studie, die door de provinciegouverneur wordt aanbevolen, geeft een objectieve analyse van de draagkracht van een gemeente. Zo wordt op vlak van onder andere financiën en personeel nagegaan of de gemeente voldoende bestuurskracht heeft om alle taken uit te voeren. Zo weten we waar de gemeente als organisatie op zich staat.”

“Het resultaat van Opwijk wordt tegen de paasvakantie 2024 verwacht. Het is de bedoeling dat de lokale partijen het resultaat ook opnemen in hun verkiezingsprogramma. Een gemeentefusie is voor de verkiezingen in Opwijk niet meer aan de orde, maar het zal bij de volgende bestuursploeg denk ik wel op tafel komen te liggen”, besluit De Coninck, die vorige maand nog aankondigde dat ze de politieke arena eind 2024 verlaat.