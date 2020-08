Burgemeester Herne wil grondige controle waterleiding

De burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V) wil dat De Watergroep de waterleidingen in zijn gemeente grondig nakijkt. Door een lek in een waterleiding was er afgelopen weekend een watertekort in Sint-Pieters-Kapelle en buurgemeente Bever. Ook de voorbije maanden waren er meermaals problemen met waterleidingen.

Dat delen van Bever en Sint-Pieters-Kapelle sinds zaterdagmorgen zonder watertoevoer zaten werd volgens Poelaert in eerste instantie toegeschreven aan het hoger waterverbruik als gevolg van de warmte. "Toen na een verhoogde toevoer vanuit Wallonië het peil in de watertoren nog niet steeg beseften we dat er nog een andere oorzaak moest zijn. Gelukkig ontdekte een landbouwer in Bever 's avonds een waterlek op een veld. Technici van De Watergroep kwamen snel ter plaatse om het euvel op te lossen waardoor iedereen vanaf zondag terug water had", aldus Poelaert.

Omdat er zich de afgelopen maanden in deze omgeving nog meer problemen aan de waterleiding voordeden vraagt de burgemeester van Herne aan De Watergroep een degelijk onderzoek naar de kwaliteit van de leidingen. Hij wijst er op dat deze leidingen al dateren van de jaren '50 en '60 uit de vorige eeuw, toen zijn vader nog burgemeester was Sint-Pieters-Kapelle. Poelaert vermoedt dan ook dat er sprake is van slijtage.