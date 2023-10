Burgemeester Irina De Knop gaat in Lennik als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen voor Lijst Burgemeester

“Dit weekend gaven we niet alleen de aftrap voor de lokale verkiezingen met de aanduiding van Irina De Knop als lijsttrekker, het was ook het startschot voor de opmaak van ons verkiezingsprogramma”, vult Isabelle Duerinckx aan.

“Naast de kandidaten is ook de inhoud belangrijk en die willen we samen vorm geven. Naast de realisaties van de voorbije jaren met sterke investeringen in fietspaden, wegen, de renovatie van het gemeentehuis, de nieuwe feestzaal en de gemeenteschool, willen we verder inzetten op een leefbare, groene, warme gemeente met een rijk verenigingsleven en een sterk handelsapparaat”, zegt De Knop.