Burgemeester Laeremans: "Dossier zijvleugel gemeentehuis herbekijken"

Een aantal elementen in het dossier rond de nieuwe zijvleugel aan het gemeentehuis van Grimbergen wordt herbekeken. En het zwaartepunt van de sociale dienstverlening wordt in Strombeek gehouden. Dat zei kersvers burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) in de RINGtv-studio als reactie op de vraag welke garanties hij de nieuwe coalitiepartner CD&V had geboden.

Anderhalve week geleden barstte de meerderheid in Grimbergen. Open VLD van burgemeester Chris Selleslagh werd uit de coalitie geweerd. Vernieuwing en N-VA vonden in CD&V een nieuwe partner. Maar CD&V uitte de voorbije maanden felle kritiek op de plannen van Grimbergen om alle gemeentelijke diensten te centraliseren in het centrum en een nieuwe zijvleugel voor het gemeentehuis te bouwen waardoor de gevel van de oude jongensschool moest wijken.

Toen bekend raakte dat CD&V ‘ja’ zei om mee Grimbergen te besturen, bleek al dat het grote ondergrondse parking- en supermarktproject opgeborgen zou worden. Nu blijkt dat CD&V nog meer kon bewerkstellingen.



“Het dossier rond de nieuwe zijvleugel is samen met andere partners, zoals de school, ingediend. Ik kan daar dus publiekelijk niet op vooruit lopen. Maar er worden zaken herbekeken,” bevestigde Laeremans. Hij vervolgt zijn verhaal: “Eén van de kritieken was ook dat we alle diensten centraliseren in het centrum van de gemeente, waaronder ook het OCMW en Sociaal Huis. Daarvan hebben we gezegd dat we de sociale dienstverlening in Strombeek houden. Dat betekent in de praktijk dat het zwaartepunt van de sociale dienstverlening in Strombeek zal blijven. Dat heeft gevolgen, maar die moeten we nog concreet uitwerken,” aldus Laeremans.



Laeremans wil als burgemeester vooral inzetten op een betere samenwerking en een transparanter beleid.

Het hele gesprek zie je in ons nieuws.