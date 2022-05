Grimbergse meerderheid barst, Laeremans wordt nieuwe burgemeester

In Grimbergen is de coalitie tussen Vernieuwing, N-VA en Open Vld gebarsten. De Open Vld van huidig burgemeester Chris Selleslagh valt uit de boot, cd&v komt in de plaats. “Het gebrek aan samenwerking en collegialiteit heeft geleid tot een gebrekkig bestuur”, klinkt het bij Bart Laeremans, die burgemeester wordt. De nieuwe meerderheid begraaft ook onmiddellijk de plannen rond de fel gecontesteerde ondergrondse parking.

Meerderheidspartijen Vernieuwing en N-VA hebben vandaag samen met cd&v een collectieve motie van wantrouwen ingediend. Samenwerken met de Open Vld van burgemeester Chris Selleslagh is niet langer mogelijk. “De burgemeester deed te weinig om zijn ploeg bij elkaar te houden, vervolgens richtte de voorzitter van Open Vld zich tot de oppositie voor een wisselmeerderheid tegen N-VA”, zegt Bart Laeremans van Vernieuwing. “Dat gebrek aan collegialiteit is onaanvaardbaar."

Vernieuwing en N-VA vinden in cd&v een nieuwe coalitiepartner. Zij zullen de bevoegdheden van Open Vld overnemen, aangevuld met integratie en gezondheidsbeleid. Bart Laeremans wordt de nieuwe burgemeester. “Van een burgemeester mag verwacht worden dat hij zijn ploeg collegiaal leidt, met respect voor zijn partners. Ik zal al mijn engagement en energie, samen met de opgedane ervaring van de voorbije drie jaar, inzetten voor een beter beleid in Grimbergen”, aldus Laeremans.

Ondergrondse parking in de vuilnisbak

Volgens Laeremans boterde het al maanden niet meer tussen de partijen, wat tot belemmering in heel wat dossiers zou hebben geleid. De geplande ondergrondse parking in het centrum is de spreekwoordelijke druppel. “Het hevige protest maakte duidelijk dat daar absoluut geen draagvlak voor was. Dan moet je als bestuur je conclusies trekken, maar Open Vld deed dat duidelijk niet. De eerste beslissing van de nieuwe meerderheid wordt dan ook het definitief begraven van de plannen rond de ondergrondse parking en het bijhorende warenhuis.”

De nieuwe coalitiepartner cd&v liet zich vorige week nog kritisch uit tegenover die ondergrondse parking. “We hebben ons altijd constructief opgesteld, maar die plannen hebben we van bij het begin bestreden. We zijn verheugd dat dit inzicht gedeeld wordt binnen de nieuwe coalitie, zodat we een nieuw bestuur kunnen opstarten”, zegt Bart Van Humbeeck van de Grimbergse cd&v.

Volgens eerste schepen Philip Roosen van N-VA was de wissel van de macht nodig om belangrijke dossiers te deblokkeren. “De onderhandelingen tussen de nieuwe coallitie zijn open, transparant en met vertrouwen gebeurd. De slechte ervaring inzake de leiding van de vorige ploeg laten we achter ons." De Grimbergse Open Vld wil voorlopig niet reageren. Naar eigen zeggen is de partij nog niet formeel op de hoogte gebracht.