Burgemeester Londerzeel roept jonge vandalen op het matje

De jongeren vernielden het beeldje van Kindje Jezus in een kerststal aan de kerk en maakten ook een kerstster stuk op het Heldenplein. Burgemeester Conny Moons (LWD): "Ik heb via Facebook een bericht gezet, waarin ik dit vandalisme veroordeel. Ik deed ook een oproep naar de daders om zich kenbaar te maken. Dit is wonderwel gelukt. Het gaat om een vijftal jongeren rond de 16 en 17 jaar uit Londerzeel zelf, die via een tussenpersoon contact maakten met mij. Ik zal ze nu ontbieden op mijn bureau en hen een bolwassing geven waar ze niet goed van zullen zijn. Ik zal ook eisen dat ze de schade vergoeden, de gemeente, noch hun ouders moeten dit betalen.”