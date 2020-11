Burgemeester Machelen kiest vanaf januari voor zitje in gemeenteraad

Burgemeester van Machelen Marc Grootjans (CD&V) geeft zoals afgesproken op 1 januari zijn burgemeestersjerp door aan zijn partijgenote Karina Rombauts, maar zal dan geen schepenambt opnemen. Dat schrijf Het Laatste Nieuws. Bij de coalitievorming is hij vergeten om afspraken te maken over welke bevoegdheden hij dan zou krijgen. De bevoegdheden die schepen Rombauts nu heeft, liggen Grootjans niet en dus kiest hij voor een zitje in de gemeenteraad.