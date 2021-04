Burgemeester Opwijk vraagt bouwplannen op: “Vragen bij snelheid waarmee vuur zich heeft verspreid”

De brand die ontstond in één van de dakappartementen vrijdagmiddag, verspreidde zich razendsnel over de volledige bovenste verdieping. Op een tiental minuten tijd werden acht appartementen door een vlammenzee verteerd. Het parket van Halle-Vilvoorde voert een onderzoek naar de brand, maar ook de gemeente Opwijk onderneemt stappen. Zo heeft burgemeester Inez De Coninck de gedetailleerde bouwplannen opgevraagd.

“We beschikken op het gemeentehuis enkel over de plannen die bij de bouwaanvraag staken, die zijn minder gedetailleerd", zegt De Coninck aan Radio 2. “Het is vooral de snelheid waarmee het vuur zich heeft verspreid, die ons vragen doet stellen. Was er een probleem met de brandveiligheid? Lag het aan het ventilatiesysteem?"

De burgemeester is ook ongerust omdat er in haar gemeente nog een tweede gebouw staat dat op een gelijkaardige manier is gebouwd. "We willen achterhalen dat zich daar geen gelijkaardig probleemn kan voordoen. We hebben de brandweer alvast gevraagd om een bijkomende inspectie te doen", aldus De Coninck.