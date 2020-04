Burgemeester Rolin: "Onbegrijpelijk dat er in De Groene Linde niet getest wordt"

In De Groene Linde viel begin vorige maand één van de eerste coronadoden te betreuren in ons land. "De situatie in het woonzorgcentrum wordt als maar moeilijker en moeilijker. Op basis van de symptomen zijn er op dit ogenblik besmettingen vastgesteld in twee van de vier afdelingen", zegt Rolin. "Ook een aantal personeelsleden is besmet geraakt en verblijft thuis in quarantaine. Ik begrijp totaal niet waarom dit rusthuis niet als een van de prioritaire geselecteerd is om eenieder te testen. Dit zou ons in staat stellen om een scheiding aan te brengen tussen besmette en niet-besmette bewoners."