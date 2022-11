In Vilvoorde laat burgemeester Hans Bonte (Vooruit) de Sikh-tempel met onmiddellijke ingang sluiten. Aanleiding zijn aanhoudende interne strubbelingen. "Ik heb het gehad," zegt Bonte. De Sikh-tempel in Vilvoorde heeft er al een hobbelig parcours opzitten en was na jaren van problemen en tijdelijke sluitingen sinds mei dit jaar weer open.

Bij de heropening in mei liet Bonte optekenen dat alles uitgeklaard was. "We weten nu wie de leiding in handen heeft en er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenschap," zei hij toen. De voorbije maanden laaiden de problemen blijkbaar weer op. Volgens Bonte is het nog niet tot een fysiek handgemeen gekomen, maar zat dat eraan te komen. Daarom moet de Sikh-tempel nu voorlopig weer dicht.