Burgemeester Vilvoorde wil radicale aanpak drugsprobleem

Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde wil het drugsprobleem in zijn stad harder aanpakken. In een jaar tijd werden in Vilvoorde al 4 cannabisplantages opgerold. Te veel, zegt Bonte, die de gebouwen waar bijvoorbeeld cannabis wordt gekweekt, in beslag wil kunnen nemen.