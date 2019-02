Burgemeester wil meer manschappen in brandweerpost Dilbeek

De kazerne in Dilbeek wordt vandaag bemand door twee beroepsbrandweerlieden van de post Asse. ’s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen zijn er permanent twee vrijwillige brandweerlieden in de Dilbeekse kazerne en worden er bij brand nog eens vier opgeroepen.

Burgemeester Willy Segers vindt dat die situatie niet langer kan getolereerd worden. Na de tragische gebeurtenissen van twee weken terug kaartte hij binnen het schepencollege het voorstel aan om de Brandweerzone Vlaams-Brabant West ter zake voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen.

“Binnenkort start Dilbeek met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne die vermoedelijk binnen twee jaar operationeel is. We willen dat de brandweerzone tussentijds al werk maakt van de bezetting en voldoende aanwezigheid van voldoende beroepsbrandweerlieden overdag en werk maakt van een definitieve en volwaardige dag- en nachtbezetting te gaan wanneer de nieuwe brandweerkazerne in Dilbeek operationeel wordt,” zegt burgemeester Willy Segers.

De situatie in Dilbeek is gelijkaardig met die van de brandweerpost in Overijse. De twee permanent brandweermannen zijn vaak snel ter plaatse, maar gezien het wettelijk verplicht is dat een pompwagen moet uitgestuurd worden met zes mensen aan boord, kunnen zij nog geen bluswerken starten. Volgens N-VA Dilbeek gaat er zo bij een brand cruciale minuten verloren.