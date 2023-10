Burgemeesters en Actie Noordrand tevreden met belangenconflict Vlaanderen over spreiding vluchten

Roger Vermeiren van de Actie Noordrand vecht al meer dan 20 jaar voor een gelijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem. “Het steekvlamprotest dat er nu opnieuw is van de burgemeesters van Wemmel, Meise, Machelen, Vilvoorde en Grimbergen, is een gevolg van de toename van lawaaihinder”, zegt Vermeiren. “Dat merken we hier op het terrein, vooral in Meise-centrum en zeker in Wemmel. We zijn blij dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. We gaan op 12 november samen met de actiegroepen protesteren tegen de concentratie van de vluchten boven de Rand.”

De vijf burgemeesters kregen via de rechtbank al hun gelijk. De rechter legde een dwangsom van 50.000 euro per week op, zolang er geen billijke spreiding komt van de vluchten. “Maar die is er nog altijd niet”, stellen de burgemeesters gefrustreerd vast.

Cijfers ombudsdienst

De Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal haalt dan weer een reeks cijfers en procedures boven, die zouden moeten aantonen dat er minder overlast zou zijn boven de Noordrand. “Er zijn zelfs minder vluchten over de Noordrand om Rusland te vermijden, omwille van het Rusland-conflict”, meldt de Ombudsdienst. “De verdeling van september 2023 toont dat 46.79% van de opstijgingen de bocht naar links hebben genomen via de Oostand, tegen 43.08% naar rechts over de Noordrand.”

Uit de laatste cijfers die de Ombudsdienst zelf aanhaalt, leert een eenvoudige rekensom dat 89, 87 procent van de opstijgingen in september via de Rand gebeurde en dus het Brussels Gewest vermeed. “Dat is net wat de vijf burgemeesters in de Noordrand al jaren aanklagen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde. “We worden door de nieuwe vliegroutes opnieuw meer en lager overvlogen in Vilvoorde. Ik vraag al vijf jaar dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. Ik ben blij dat het nu effectief gebeurt.”

"Cijfers compleet absurd"

Vanuit Wemmel klinkt eenzelfde geluid. “Meer nog: ik denk dat er een discriminerend en dus ongrondwettelijk luik aan dit debat is”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Waarom wordt door de concentratie van vluchten de gezondheid van inwoners uit de Noordrand meer belast dan die van Brussel? Er zijn nu opnieuw meer vliegbewegingen boven Wemmel, waar zich het nieuwe digitale richtpunt voor de vliegroutes bevindt. De Ombudsdienst goochelt met cijfers zoals het hen uitkomt. Volgens hen krijgt de Noordrand minder vluchten te verwerken, omwille van de oorlog in Oekraïne. Moeten we dan hopen dat die oorlog langer duurt? Dat is compleet absurd.”

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise haalt aan dat er meer klachten zijn van vliegtuiglawaai vanuit de rand van Meise-centrum. “Ik denk dat onze dwangsommen van 50.000 euro per week, helaas niet hoog genoeg zijn. De dwangsommen van Brussel hebben blijkbaar wél effect, want Brussel wordt door het vliegverkeer vermeden.”, zegt de burgemeester.

Op de foto: Roger Vermeiren van Actie Noordrand