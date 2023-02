Burgemeesters reageren op verhuizing Hoeilaart en Overijse naar regio Oost-Brabant

De regiovorming komt er om samenwerkingsverbanden meer te structureren en in kaart te brengen. Het gaat dan over samenwerkingen rond het ophalen van afval, politiezones, hulpverlening, eerstelijnszones en het uitbaten van bijvoorbeeld intergemeentelijke sportcentra. In onze regio betekent dit voor Overijse en Hoeilaart dat er samenwerkingsbanden zullen moeten worden doorgeknipt, gezien beide gemeenten vanaf 2030 tot de zone Oost-Brabant behoren.

Burgemeester Inge Lenseclaes (N-VA) van Overijse is enerzijds positief over de regiovorming. Ze hoopt op meer efficiëntie en structuur, wat financieel interessant is. Anderzijds betreurt ze dat bepaalde samenwerkingsverbanden, zoals rond huisvesting en de eerstelijnszones, daardoor moeten worden stopgezet. “Die werken goed en willen we behouden”, zegt ze. In elk geval zal Overijse dus meer moeten samenwerken met gemeenten rond het Leuvense.

In Hoeilaart is burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) een koele minnaar van het plan. Hij ziet geen meerwaarde in de regiovorming en meent dat dit zowel voor de inwoners als voor de lokale besturen nog complexer wordt. “Men had de regio’s tegelijk met het afschaffen van de provincies moeten invoeren,” zegt hij.

Beide burgemeesters reageren straks uitgebreid in ons nieuws.