Burgemeesters stellen zich vragen bij opening schakelzorgcentrum Vilvoorde

Verschillende burgemeesters vragen zich af of het wel nodig is om schakelzorgcentrum te openen in het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde . Dat blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws. Ook de inzet van niet-opgeleid gemeentepersoneel stuit op verzet bij de burgemeesters. “Zij zijn het kanonnenvlees in strijd tegen dit virus”, zegt burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans (N-VA).

Het schakelzorgcentrum in Vilvoorde vangt sinds gisteren twee patiënten op. Dergelijke centra werden overal in Vlaanderen ingericht om in geval van nood de druk op de ziekenhuizen te verlichten. In een open brief stelt burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans (N-VA) zich niet alleen vragen bij de noodzaak om het schakelzorgcentrum te openen, hij trekt ook aan de alarmbel over het gemeentepersoneel dat wordt ingezet. Dat is volgens Huysmans niet voldoende vertrouwd met de beschermingsmaatregelen die gelden in het noodziekenhuis.

“Dagelijks horen we dat de situatie onder controle is en dat de druk op de ziekenhuizen afneemt. Waarom beslist de Vlaamse regering dan om het het schakelzorgcentrum nu snel-snel openen?”, aldus Renaat Huysmans, die zich ook zorgen maakt om zijn personeel. “We moeten de poetsdienst en technische dienst inzetten. Dat zijn mensen die niet vertrouwd zijn met de regels die gevolgd moeten worden in zo’n besmet milieu. Ik voel me als een sergeant die van de generaals en hogere officieren de opdracht krijgt om mensen met houten geweertjes in de strijd te gooien tegen een modern leger. Ik ben daartoe niet bereid.”

Verschillende burgemeesters uit de regio sluiten zich aan bij de woorden van Huysmans. Het gaat onder meer om Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst, Kurt Ryon (Klaver/N-VA) van Steenokkerzeel en Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) zal zijn personeel dan weer niet verplichten om te gaan helpen in het schakelzorgcentrum. Ook hij vindt het beter dat het noodziekenhuis achter de hand wordt gehouden voor wanneer het echt nodig wordt. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet dan weer weinig problemen.