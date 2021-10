Burgemeesters Vlaamse Rand blijven pleiten voor gebruik Corona Safe Ticket

Vanaf vandaag wordt in Brussel het gebruik van het Covid Safe Ticket uitgebreid. Wie op café of restaurant wil, zal moeten kunnen aantonen dat hij of zij gevaccineerd is, een herstelcertificaat heeft of recent een negatieve PCR-test aflegde. De gemeenten in de Vlaamse Rand mogen vanuit de Vlaamse regering geen Covid Safe Ticket gebruiken, maar sommige besturen blijven daar vragende partij voor.

In Brussel wordt het Covid Safe Ticket alvast de komende drie maanden ingezet in horecazaken, bij evenementen, in sport- en nachtclubs, zorginstellingen en tijdens beurzen en congressen. Wallonië volgt vanaf 1 november. In Vlaanderen wordt het gebruik van het Covid Safe Ticket niet uitgebreid. “We willen geen pasjesmaatschappij en de vaccinatiegraag is overal voldoende hoog”, argumenteerde de Vlaamse regering die beslissing. Maar in de Vlaamse Rand denken ze daar anders over.

De stad Vilvoorde en de gemeenten Wemmel en Drogenbos onderzoeken hoe ze de beslissing van de regering kunnen omzeilen door bijvoorbeeld een burgemeestersbesluit uit te vaardigen. Daarmee kunnen ze het gebruik van het Ticket niet verplichten, maar wel mogelijk maken. De besturen vinden de vaccinatiegraad op hun grondgebied nog onvoldoende hoog en krijgen ook regelmatig Brusselaars over de vloer, bijvoorbeeld in sportclubs.