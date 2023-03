Burgemeesters willen gas- en elektriciteitsnet hertekenen: “Eén netbeheerder voor Halle-Vilvoorde”

Tegen 2025 moet het landschap van het distributiebeheer voor elektriciteit en gas in Vlaanderen hertekend zijn omdat het te versnipperd is. “20 gemeenten zitten vandaag bij Iverlek, vijf bij Sibelgas, vier zitten bij een Limburgse intercommunale, twee bij een Antwerpse en nog twee andere bij een Oost-Vlaamse”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. “Een kluwen dat we grondig willen vereenvoudigen door naar één gezamenlijke netbeheerder te gaan voor 33 gemeenten.”

Met het plan spelen de burgemeesters in op de Vlaamse eis om vanaf 2030 zoveel mogelijk zaken te organiseren op het niveau van de referentieregio’s. "Het is nu de taak om de burgemeesters van al de 33 gemeenten op één lijn te krijgen. Als we dit jaar de beslissing nemen, dan starten we op 1 januari 2025 en is het landschap vijf jaar eerder vereenvoudigd. Het zou een krachtig signaal zijn richting de Vlaamse regering en aantonen dat we in Halle-Vilvoorde over partij- en gemeentegrenzen heen willen en kunnen samenwerken”, zegt Desmeth.

Vlaanderen ziet echter een nog grotere intercommunale voor de regio. “Daarin zouden 75 gemeenten zitten met naast gemeenten uit Halle-Vilvoorde ook gemeenten uit het Leuvense en het Mechelse. Een kat vindt daar nooit zijn jongeren in terug”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Bovendien zou Halle-Vilvoorde te weinig gewicht in de schaal kunnen leggen in die grote groep. Daarom het idee van één intercommunale voor Halle-Vilvoorde, waarmee we op maat van de regio ook een eigen beleid kunnen voeren op vlak van duurzame energie, zonne-energie, laadpalen, enzovoort.”

Sommige gemeenten moeten dan wel uit hun huidige intercommunale stappen. Het idee past ook in het plaatje van een eis die al lang leeft: de erkenning van Halle-Vilvoorde tot centrumregio. “We moeten onze streek ook beter verdedigen”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Door voluit te kiezen voor Halle-Vilvoorde kunnen we onze andere eisen kracht bijzetten.”