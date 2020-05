Busmaatschappijen slaken noodkreet: "Essentieel beroep, maar geen werk"

In deze coronacrisis staat het toerisme in de vuurlinie, zeker ook de autocarsector. Daarom organiseerde de Federatie van Belgische autobus- en autocarondernemers vandaag een protestmars op Brussel. Niet echt, maar online met een video. Want de sector wilde de ordediensten geen overlast bezorgen. De noodkreet klinkt er niet minder luid door. Ook bij Rantour in Affligem smeken ze de overheid om hulp.

Geen busreizen, geen schooluitstappen, geen sportwedstrijden en geen citytrips. En dat waarschijnlijk nog voor een hele tijd. Bij busmaatschappijen slaat de wanhoop toe. “Na enkele dagen hadden we al voor zo’n 150.000 euro aan annulaties. De impact is enorm”, zegt Jill Rollier van Rantour. Driekwart van de vloot van alle Belgische bus- en autocarbedrijven staat stil, samen 6.200 autocars. 10.000 werknemers zitten tijdelijk werkloos thuis. Bij Rantour hebben ze 13 bussen, er werken een 30-tal mensen. “Wij worden gezien als een essentiële dienstverlening waardoor we mogen werken, maar er is gewoon geen werk. Dat is een heel moeilijke situatie”, zegt Rollier.

De sector heeft ook weinig perspectief. Wanneer mag er opnieuw gereisd worden in het binnenland? Wanneer gaan de grenzen opnieuw open en kunnen de bussen naar het buitenland? En als autocars opnieuw mogen rijden, onder welke voorwaarden zal dat zijn? “Als wij moeten uitgaan van anderhalve meter afstand, dan kunnen in onze autocars 12 personen plaatsnemen. Dat is niet rendabel. Het doorrekenen aan de klant is voor ons ook geen optie. Het is niet de bedoeling dat reizen zo duur wordt”, aldus Rollier.

Met de e-protestmars op Brussel vraagt de sector aan de gewestelijke en federale regeringen twee dingen: de oprichting van een steunfonds van 120 miljoen euro tot 20 september én een duidelijk kader voor de heropstart. Gaat de overheid daar niet op in, volgt misschien een echte optocht naar Brussel.