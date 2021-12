In Ternat kanten buurtbewoners zich tegen de komst van twee windturbines. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir verleende een omgevingsvergunning voor het project in de industriezone aan de Vitseroelstraat. Volgens omwonenden is onder meer de afstand tot de huizen te klein. Ze bekijken of ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

Buurt kant zich tegen windturbines aan The Leaf in Ternat

Energiebedrijf Engie Electrabel en vastgoedinvesteerder Redevco willen op dit terrein in de industriezone van Ternat, vlak bij de E40 en shoppingcentrum The Leaf, twee windturbines bouwen. De eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning werd afgekeurd, maar ondertussen kreeg het project wel groen licht. “Ergens september dit jaar werd er een nieuwe vergunning ingediend met een hele lichte wijziging, volgens ons”, meent buurtbewoonster Dorien De Rop. “De positie van een van de windturbines werd licht gewijzigd. Opnieuw hebben wij bezwaar ingediend met 25 buren samen. De gemeente gaf opnieuw negatief advies, de milieudienst ook en de provincie ook en alsnog werd er deze keer toch een vergunning afgeleverd.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de aanvraag goed. De buurtbewoners begrijpen dat er meer ingezet moet worden op hernieuwbare energie, maar vinden het industrieterrein geen passende locatie voor de twee windturbines van maximaal tweehonderd meter hoog. “Het is bijna tweemaal het Atomium, drie keer de kerk van Ternat. Dat is, wat ons betreft, niet passend binnen dergelijke gemeenten.” Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen over de invloed van de turbines op hun gezondheid, zou het project niet voldoen aan de Europese normen en stellen ze zich vragen bij de metingen van geluidshinder en slagschaduw.

“De gemeente heeft tweemaal een negatief advies gegeven. De industriezones zijn volgens ons de beste locatie voor windturbines, maar we hebben een aantal bezwaren”, zegt bevoegd schepen Gunter Desmet. “Een van de windturbines stat te dicht bij de woningen. We verwachten ook een plan voor de gehele zone van Engie Electrabel. En we willen dat de bewoners rechtstreeks kunnen participeren in het project.” De gemeente bespreekt volgende week tijdens het college of het beroep aantekent bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.