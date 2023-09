Buurt is verkeersoverlast Grimbergsesteenweg beu: "Steeds minder leefbaar"

Verschillende langswoners van de Grimbergsesteenweg zijn de hoge snelheden in hun straat meer dan beu. Ze vragen, net als de oppositie, aan het gemeentebestuur van Zemst om verkeersmaatregelen in hun straat te nemen. Het gaat niet alleen om de snelheid waarmee automobilisten door hun straat razen, maar ook het vele zware verkeer. Het bestuur zegt dat er wel degelijk maatregelen komen.

De Grimbergsesteenweg tussen Eppegem en Grimbergen is een drukgebruikte verbindingsweg. Maar dat heeft ook gevolgen voor het leefcomfort van de omwonenden. “De enorme hoeveelheid sluipverkeer houdt zich niet aan de snelheidslimieten”, zegt Marc Van Driessche. “Ook de geluidsoverlast is sterk toegenomen met het zwaar vervoer dat hier voorbij raast. De Grimbergsesteenweg wordt steeds minder leefbaar. We willen actie zodat onze veiligheid niet verder afneemt.”

“Het wordt steeds erger”, beaamt buurtbewoonster Nathalie Raes. “Het is absoluut noodzakelijk dat er iets verandert. Tientallen vrachtwagens doen dagelijks onze huizen trillen en daveren.” “Het is mij een raadsel waarom er zo veel vrachtvervoer ondanks het verbodsbord toch nog door de straat rijdt en dan nog door de versmalling kan geraken”, zegt een andere bewoonster. “Maar blijkbaar lukt het toch. Het is zelfs zo erg dat ik er dikwijls al vanaf 5 uur van wakker word.”

Oppositiepartij iedereenzemst. vroeg de meerderheid al op de voorbije gemeenteraad om een snelheidsbeperking op de Grimbergsesteenweg in te voeren. “Maar onze vraag werd al voor de derde keer weggestemd”, zegt raadslid Koen Vandermeiren. “Door de aanwezigheid van manège De Verbrande Brug, het natuurgebied Dorent en heel wat woningen wordt de weg veel gebruikt door voetgangers en fietsers. De bestaande snelheidsremmers hebben weinig effect omdat ze niet aan het begin van een nieuwe snelheidszone liggen.”

iedereenzemst. blijft vragen om de snelheid in het gedeelte van de Grimbergsesteenweg tussen de Brusselsesteenweg en de Baron de Royedreef van 50 naar 30 kilometer per uur terug te brengen. “Voorbij de Baron de Royedreef tot net voorbij de Motstraat en de Dorentstraat zou het 50 in plaats van 70 kilometer per uur moeten worden, net als van aan de manege tot aan de grens met Grimbergen.”

Reactie gemeente

Schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA) zegt dat er wel degelijk aan maatregelen wordt gewerkt. “We moeten het nog afkloppen, maar we willen in het eerste en smalste gedeelte van de Grimbergsesteenweg 30 km/u invoeren in plaats van 50 km/u. Dan heeft de politie ook meer middelen om op te treden, want men durft er ook wel op het voetpad te rijden. De rest van de Grimbergsesteenweg gaan we samen met de meerderheid bekijken als we de snelheidszones in gans Zemst onder de loep gaan nemen. Voor wat het zware verkeer betreft, is er met de vervoerregio Halle-Vilvoorde een regionaal mobiliteitsplan in de maak. Daarin staat duidelijk dat het vrachtvervoer vanuit Cargovil via de Woluwelaan naar de E19 moet en dus zeker niet door de dorpskernen. Dit zou toch impact moeten hebben.”