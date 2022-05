Buurtbewoners afrit Beersel misnoegd over afsluiting straat

In de omgeving van de Kievitlaan in Vilvoorde is een dierenbeul actief. Het dierenopvangcentrum van Zemst moest zopas een zwerfkat laten inslapen die verlamd was aan haar achterpoten. Uit onderzoek bleek dat er op het dier was geschoten met een loodjesgeweer. De verontwaardiging is groot.