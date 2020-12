Cafébaas ‘den Bizon’ schenkt 55 kerstbomen aan zijn buren

Cafébaas Willy Wijnants alias ‘den Bizon’ van café Pandoerken in de Stationsstraat in Merchtem schonk voor de 25ste keer 55 kerstbomen aan al zijn buren.

Willy is al 27 jaar cafébaas. “Twee jaar heb ik dus geen kerstbomen geschonken omdat er toen te veel vandalisme was”, zegt ‘den Bizon’. “Maar het zijn speciale tijden en ik wil aanknopen met een goede traditie. We zitten in een stille en donkere periode en ik wil gezelligheid in de straat brengen. Ik heb ook 300 kerstballen. Die hangen we in bomen van buren die ze niet versieren of in kerstbomen die aan leegstaande huizen staan. Maar meestal versieren de buren wel de kerstboom. Er hangen op veel plaatsen zelfs lichtjes in en dat doet deugd.”

De cafébaas verbindt ook een wedstrijd aan zijn kerstbomenactie. “De buur die zijn kerstboom het mooist versiert, krijgt een fles champagne. Voor de tweede en derde prijs is er telkens een fles cava voorzien.” Voor ‘den Bizon’ wordt het wel een speciaal eindejaar. “Het zal voor het eerst zijn dat ik zelf Kerst en Nieuwjaar zal kunnen vieren, want het café is dicht. Ik kan goed eten en heb al besteld, het worden eindejaarsfeesten op mijn gemak”, vertelt de cafébaas.

Straks een reportage over de kerstbomen van den Bizon in ons nieuws.