Cafébaas Jan Maes: "Veel facturen en weinig hoop"

Café-uitbaters in onze regio hebben het alsmaar moeilijker. Zij weten nog niet wanneer ze weer open mogen, hebben geen perspectief, maar de tijd begint voor velen wel te dringen. Ook voor Jan Maes van café Berrevoesj in Liedekerke.

“De huishuur. Elektriciteit en gas. Sociale lasten. Belastingen. Het ligt hier vol facturen en ze blijven komen”, zucht Jan Maes van café Berrevoesj in Liedekerke. “De vaste kosten bedragen zo’n 2.500 euro. Die kan ik nu nog net opvangen met het overbruggingskrediet van de overheid en spaarbeld. Maar lang lukt dat niet meer.” Jan vreest ook dat veel collega’s er de brui zullen aan geven als ze binnenkort hun deuren niet mogen openen. “Mensen die een jaar open zijn, hebben geen buffer en komen snel in de problemen. Je ziet nu al op horecafora dat er veel materiaal te koop staat.” Volgens Jan is er nog maar weinig tijd om het tij te keren, maar goede hoop heeft hij er niet op. “Je hoort de politici niet meer over de horeca spreken. Ik denk echt niet dat de stijging van de besmettingen onze schuld was.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.