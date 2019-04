Camera’s klissen 10 sluikstorters

De voorbije maand stonden de camera’s onder meer aan de carpoolparking in Nossegem. De sluikstorters krijgen allemaal een GAS-boete van maximaal 250 euro en moeten ook de opruimkosten betalen. Vanaf juni kan die boete zelf tot 350 euro oplopen.

“We zijn verheugd met het succes, want sluikstort is één van de grootste ergernissen van Zaventemnaren. De camera’s hebben bovendien een ontradend effect. Op een aantal plaatsen waar in het verleden problemen waren, is er sinds het plaatsen van de camera’s geen sluikstort meer vastgesteld,” zegt burgemeester Ingrid Holemans.