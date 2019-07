Camera’s met gezichtsherkenning op luchthaven?

De federale politie wil op de luchthaven van Zaventem camera’s met gezichtsherkenning plaatsen. Dat zegt commissaris-generaal Marc De Mesmaeker in het tijdschrift Knack. Al twijfelen experts of daar wel een wettelijk kader voor is.

De Mesmaeker beweert in Knack dat de burger beseft heeft hij moet leren leven met de aanwezigheid van camera’s. Die hebben volgens de topman van de politie hun nut al meermaals bewezen. De Mesmaeker verwijst ook naar de camera’s met nummerplaatherkenning die heel wat politiezones de voorbije jaren geïnstalleerd hebben.

“Het systeem pikt er mensen uit die een ‘verleden’ hebben. Met de camera’s moet je bij wijze van spreken niet met honderd agenten willekeurig mensen uit de rij halen en te onderzoeken. Binnenkort worden de camera’s ingezet op de luchthaven. We hebben daarvoor een akkoord met de luchthavenuitbater en de vakbonden”, zegt De Mesmaeker in Knack, die beseft dat de technologie gevoelig ligt en dan ook naar een ‘goed evenwicht’ wil zoeken.

Volgens de commissaris-generaal is daar geen wetswijziging voor nodig, al denken experts daar anders over. “De privacywetgeving voorziet op dit moment niet in de mogelijkheid om camera’s met gezichtsherkenning in te zetten. De wetgeving moet daarvoor dus aangepast worden of er moet een nieuwe wet komen”, zegt privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Volgens Dobbelaere-Welvaert mag gezichtsherkenning wel om mensen te laten inchecken, maar niet om hen in de gaten te houden. “Bovendien is er een databank nodig om te vergelijken. Het enige dat er nu is ons rijksregister. Dat dient niet om mensen via camera’s te identificeren”, besluit Dobbelaere-Welvaert.