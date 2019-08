Cameraschild Druivenstreek levert goed werk

Tijdens de donkere maanden die achter ons liggen, ligt het aantal inbraken statistisch gezien hoger. Toch spreekt de Druivenstreek van een opvallende daling in het tweede trimester van 2019. Vooral de ANPR-camera’s in de Druivenstreek leveren goed werk. In 2 op de 10 inbraken leveren die camera’s nuttige informatie op. De ophelderingsgraad van de feiten is 6%.

Met behulp van het cameraschild werden verdachten van een zware inbraak op een tankstation gevat. Zij worden ook gelinkt aan andere inbraken in handelszaken in Overijse. Het voorbije trimester tot slot werden ook drie wagens en negen fietsen gestolen in de Druivenstreek.