Campus Wemmel strijdt om titel van Strafste School

Alle finalisten krijgen exact één lesuur de tijd om de jury van de wedstrijd te tonen wat ze elke dag doen, maar dan in een spectaculaire en spannende rondleiding. De leerlingen van de GO! Campus Wemmel probeerden MNM-dj’s Sander Gillis en Laura Govaerts te overtuigen met hun sportieve en culinaire talenten. "Het is de tweede school die we bezoeken en het is echt een feest", zegt Laura Govaerts. "Je ziet hier zotte dingen en we hebben hier ook lekkere dingen gegeten. Het was echt een all-in, mij hoor je dus niet klagen."

Op 29 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Die school krijgt waar mogelijk een jaar lang ondersteuning van radiozender MNM. In de winnende school zal op de dag van de bekendmaking ook een groot radiofeest losbarsten. Dat kan dus in GO! Campus Wemmel zijn of in Atheneum in Vilvoorde, dat ook genomineerd is voor de prijs. "Dit is toch een dag waarbij je extra geraakt wordt door wat er op school gebeurt", zegt directeur van GO! Campus Wemmel Sanne Huygens. "Op amper tien dagen hebben leerkrachten en 75 leerlingen dit in elkaar gestoken."