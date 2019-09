Cannabisbende opgerold, 16 plantages ontmanteld

De lokale politiezone Brussel-Noord heeft een drugsbende opgerold die op zeer grote schaal cannabis teelde en verkocht. In onze regio werd onder meer in Kraainem een plantage ontmanteld in Kraainem.

Het onderzoek naar de drugsbende begon eind juni toen de politie bij een huiszoeking in Schaarbeek op heel wat marihuana en cash geld stootte. De politie kon al snel de hele organisatie in kaart brengen en voerde nadien nog 27 andere huiszoekingen uit; in onze regio onder meer in Grimbergen, Wezembeek-Oppem en Kraainem.

In totaal werden 16 cannabisplantages opgerold, waaronder één in Kraainem. Bij alle huiszoekingen samen werden naast 80.000 euro cash ook 7 wagens en 31 kilogram marihuana in beslag genomen. Er werden 14 verdachten opgepakt. 10 onder hen werden aangehouden, 4 anderen werden het land uitgezet en terug naar Albanië gebracht.