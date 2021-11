Cannabisplantage ontmanteld in beruchte villa Poelk

In Poelk in Roosdaal is een cannabisplantage ontmanteld in een woning waar eerder ook al criminele feiten werden vastgesteld. De plek staat bekend als verblijfplaats voor Roma.

De ontmanteling van de cannabisplantage gebeurde donderdagnamiddag door de politiezone TARL en de Civiele Bescherming, weet Het Laatste Nieuws. Ze haalden de planten uit de villa en lieten ze ter vernietiging afvoeren met een container. Om hoeveel planten het gaat, is nog niet duidelijk. Politie en parket willen ook niet communiceren over het feit of er arrestaties zijn verricht.

De plek waar de plantage werd aangetroffen, kwam al meermaals in het nieuws. Twee jaar geleden vond er een grote politieoperatie plaats op tal van plekken en werden er ook in de villa in Poelk huiszoekingen verricht. Het ging toen om een onderzoek naar oplichters. In het totaal moeten 81 mensen zich verantwoorden in die zaak.