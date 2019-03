Carnaval Halle: drie dagen en nachten dolle pret

Halle is dit weekend de meest gekke en kleurrijke stad van het land. Van zaterdag 30 maart tot en met maandag 1 april bouwen organisator Halattraction en de stad Halle samen met meer dan veertig carnavalsgroepen en enkele tienduizenden feestvierders een uitbundig feestje.

De Hallenaren vieren al meer dan zeshonderd jaar carnaval, maar de laatste decennia is dit zotskappenfeest uitgegroeid tot één van de grootste van het land. Verwacht je ook dit jaar maar opnieuw aan Halse carnavalsgroepen in de meest gekke kostuums en hun chars (praalwagens).

Drie dolle dagen en nachten

Drie dagen lang trekken verschillende stoeten door de straten van de stad. Op zaterdag is er de Deuvelstoet waarbij de nieuwe prins Peter Menten en prinses Cindy Vanopphem centraal staan. Zij worden volgens een folkloristisch ritueel voorgesteld aan het grote publiek en krijgen vervolgens van het stadsbestuur de sleutels en de macht over het stadhuis.

In de verschillende stoeten op zondag en maandag nemen de meer dan veertig carnavalsgroepen en vriendenkringen de hoofdrol voor hun rekening. Met een indrukwekkende char (praalwagen), kleurrijke kostuums, een adembenemende choreografie en een eigen lijflied entertainen ze het publiek en proberen ze in de gunst te komen van de jury. Want organisator Halattraction beloont op maandagavond de mooiste groepen met een geldprijs.

Het publiek kan ook genieten van een carnavalsfoor met maar liefst 120 attracties en dagelijks een openluchtfuif op de Grote Markt. Dinsdag 2 april om 6u ’s morgens valt onherroepelijk het doek over dit feest en kan het aftellen beginnen naar 2020.

Veiligheid voorop

Organisator Halattraction, de stad Halle en de veiligheidsdiensten waken er over dat alles rustig en veilig verloopt. Vlakbij de basiliek wordt een veiligheidsdorp opgericht waar feestvierders dag en nacht de eerste medische zorgen kunnen krijgen. De orde- en veiligheidsdiensten houden er via camera’s ook de hele feestzone in het oog.

Het volledige programma van Carnaval Halle vind je hier.