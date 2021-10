CC Strombeek begint weekend met twee nieuwe expo's

Morgen openen in Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen twee nieuwe tentoonstellingen. Eén ervan toont het werk van de gerenommeerde Britse kunstenaar Michael Dean. De andere draait rond het werk van de beloftevolle Congolese kunstenaar Hadassa Ngamba.

Het werk van Michael Dean bestaat uit menselijke sculpturen die gemaakt zijn van industriële en alledaagse materialen zoals beton, staal, tape en papier. Die werkwijze komt voort uit het verleden van de kunstenaar die in Newcastle in armoede opgroeide. "Daar zie je geen kunst. Ik wist dan ook lange tijd niet dat kunst bestaat. In die gemeenschap was ik aan het schrijven en dingen aan het doen die sommigen als poëzie beschouwen, maar daar had ik toen geen idee van."

De tweede expo die morgen opent in CC Strombeek toont het werk van de Congolese kunstenare Hadassa Ngamba. Haar werk bestaat uit foto's en schilderijen, maar ook uit video, performance en installaties. Beide tentoonstellingen lopen tot 15 december.

Een uitgebreid verslag van beide expo's zie je op 3 november in Over de Rand.