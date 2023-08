Chauffeur van De Lijn klemgereden en aangevallen door jongeren: “Gelukkig zijn ze niet op de bus geraakt”

Een buschauffeur van De Lijn is gisterenavond in Machelen het slachtoffer geworden van ernstige verkeersagressie. Twee jongeren reden zijn bus klem en begonnen op het voertuig te slaan en te stampen. Ze probeerden het voertuig ook binnen te dringen, maar dat lukte niet. Nadat ze een zijspiegel kapot maakten, gingen ze op de vlucht. Niemand raakte gewond, maar de chauffeur was zwaar onder de indruk.

Het incident vond iets voor 21 uur plaats aan de Kerklaan. Schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA) kwam na het voorval toevallig langs en verwittigde de politie. “De chauffeur en een getuige vertelden mij wat er is gebeurd,” zegt hij. “De bus reed op het kruispunt van de Van Obbergenstraat en de Kerklaan in Machelen. Een personenwagen sneed de weg af. Er ontstond een discussie met de twee inzittenden. Volgens de chauffeur was er geen aanleiding. Vervolgens is het vandalisme gestart en probeerden ze de bus binnen te dringen. Toen dat niet lukte, zijn ze gevlucht.”

Het gaat om twee jongeren in een rode wagen. Een interventieploeg van de politie was vrij snel ter plaatse. Woordvoerder Marco Demerling van De Lijn bevestigt het incident. “Er is op de bus geslagen en gestampt, de linkerzijspiegel is inderdaad stuk. Niemand raakte gewond.” Op het moment van de feiten waren er geen reizigers in de bus die op lijn 282 van Machelen naar Zaventem reed.

Foto: stockfoto