Chiro Iris Dilbeek vindt op de valreep nieuw kamperterrein

Chiro Iris zou vandaag normaal zijn tenten opslaan op een veld in Durbuy. Maar dat plan kon niet doorgaan nadat ze van de boer lastminute te horen kregen dat het kampterrein ook verhuurd is aan een andere jeugdbeweging. Maar nu is er toch goed nieuws. “Na 3 dagen intensief zoeken hebben we dan toch een nieuw kampterrein kunnen vinden en kunnen we met de leiding vertrekken op voorkamp om alles op te zetten”, laat Chiro Iris weten. “We gaan naar Nassogne. We willen graag iedereen bedanken die tijd en moeite in ons heeft geïnvesteerd. Het was hartverwarmend te zien hoe behulpzaam iedereen was!”