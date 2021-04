Chiro Jezus-Eik opnieuw slachtoffer van vandalisme: “We zijn het echt beu”

“We zijn boos en geschrokken”, klinkt het bij de Chiro van Jezus-Eik in Overijse. “Sinds de corona-maatregelen ingevoerd werden, troffen we al enkele keren jongeren aan in onze lokalen. Vorige zomer werd er een poging gedaan om zetels in onze lokalen in brand te steken en werden onze brandblussers leeggespoten. Daardoor moesten we al heel veel materiaal weggooien.” Een paar dagen geleden waren er opnieuw vandalen aan de slag. Dit keer werden de ramen van de lokalen ingegooid, is er allerlei materiaal stukgemaakt en besmeerd met uitwerpselen. “Als jongeren beseffen we zelf dat dit geen makkelijke periode is”, zegt de jeugdvereniging. “Maar dit begrijpen we niet. Als leiding zetten we ons elke zondag in voor jongeren en hopen we hen een mooie zondag geven. Helaas moeten we nu opnieuw onze energie steken in het oplossen van het vandalisme. We zijn het stilaan beu. Onze chiro moet een plek zijn waar kinderen veilig kunnen spelen. Voor zo’n criminele streken is hier geen plaats.”

Foto: FB-pagina Chiro Jezus-Eik