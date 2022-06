Chiro Savio ziet tenten maand voor kamp in vlammen opgaan

Chiro Savio in Dilbeek zit met het handen in het haar. De opslagplaats waar hun tenten opgeslagen werden, is in vlammen opgegaan. Een brand die blijkt aangestoken te zijn. “We zijn dus dringend op zoek naar tenten die we in augustus mogen gebruiken om op kamp te vertrekken”, klinkt het bij de chiro.

Een korte maar hevige brand verwoestte gisterochtend alle tenten van Chiro Savio in Dilbeek. Die lagen opgeslagen in een bergruimte aan de Withuislaan. “We zijn al onze tenten kwijt en zijn dus op zoek naar andere, met name 18 seniortenten die we kunnen gebruiken van 1 tot en met 14 augustus. De tenten hebben we nodig om jaarlijks op kamp te gaan met bijna 100 meisjes”, klinkt het bij de Dilbeekse chiro-afdeling.

De tenten waren het stokpaardje van Chiro Savio. Alle opbrengsten van evenementen die ze organiseerden, ging naar de aankoop ervan. Op die manier was het onafhankelijk van tenten. De schade bedraagt tussen de 80 en 90.000 euro. Omdat de inboedel niet verzekerd was, wordt ook een crowdfunding op poten gezet. Daarmee is intussen al bijna 9.000 euro ingezameld.

Het parket besluit intussen dat de brand aangestoken werd. Het baseert zich daarvoor op bevindingen van de brandweer. Een spoor naar de daders is er momenteel niet.