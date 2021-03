Christian Van Eyken naar Cassatie tegen veroordeling voor moord

Marc Dellea werd in juli 2014 omgebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken. Het onderzoek bracht speurders tot bij zijn toenmalige vrouw Sylvia Boigelot en Christian Van Eyken. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot 23 jaar cel, maar gingen in beroep. Vorige maand werden ze ook in beroep schuldig bevonden aan moord. Van Eyken en Boigelot kregen elk een gevangenisstraf van 27 jaar en werden onmiddellijk aangehouden.

Beide beklaagden ontkennen tot op vandaag iets met de dood van Dellea te maken te hebben. Ze trekken dan ook naar het Hof van Cassatie tegen hun veroordeling. Dat hof spreekt zich niet uit over schuld of onschuld, maar kijkt naar hoe het proces gevoerd werd. Als daarbij volgens het Hof fouten zijn gemaakt, volgt er een nieuw proces.