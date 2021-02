Christian Van Eyken ook in beroep schuldig aan moord

Het hof van beroep in Brussel heeft Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot schuldig bevonden aan de moord op Marc Dellea, de ex-man van Boigelot. De voormalige burgemeester van Linkebeek en zijn echtgenote krijgen 27 jaar cel. Dat is vier jaar meer dan de celstraf die ze in eerste aanleg kregen.

Op 8 juli 2014 wordt Marc Dellea dood teruggevonden in zijn appartement in Laken. De man werd omgebracht met een kogel in het hoofd. Het onderzoek leidt naar zijn toenmalige vrouw Sylvia Boigelot en Christian Van Eyken. De voormalige burgemeester van Linkebeek is op dat moment volksvertegenwoordiger voor de UF in het Vlaams parlement, Boigelot zijn parlementair medewerkster. Ze hebben op dat moment ook al drie jaar een verhouding.

Een maand voordat ze voor de correctionele rechtbank in Brussel terechtstaan voor de moord, trouwen de beklaagden. De rechter oordeelt dat Van Eyken en Boigelot schuldig zijn en veroordeelt hen in september 2019 tot 23 jaar cel, maar het koppel gaat tegen dat vonnis in beroep. Tot op vandaag houden ze hun onschuld staande.

Maar ook in beroep zijn Van Eyken en Boigelot dus schuldig bevonden aan moord. Het hof van beroep legt beide beklaagden een celstraf op van 27 jaar. "We vragen ook hun onmiddellijke aanhouding. De beklaagden hebben de financiële en intellectuele middelen om zich aan hun straf te ontrekken", aldus het parket-generaal. Ze werden voor de ogen van hun familie en de nabestaanden van het slachtoffer meteen na de uitspraak in de boeien geslagen.