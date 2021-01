Christian Van Eyken schreeuwt onschuld uit: “Er zijn geen bewijzen tegen ons”

Voor het hof van beroep in Brussel staan in de zaak van Christian Eyken deze week de pleidooien op de agenda. Het voormalig Vlaams parlementslid en de oud-burgemeester van Linkebeek en zijn echtgenote Sylvia Boigelot staan terecht voor de moord op Marc Dellea, de eerste echtgenoot van Boigelot. In een interview met RINGtv schreeuwt Van Eyken zijn onschuld uit.

Ook na de eerste procesweek blijft Christian Van Eyken herhalen dat hij en zijn echtgenote Sylvia Boigelot onschuldig zijn. "Er zijn geen bewijsstukken die van het parket komen. Ze bekritiseren je op je houding en dergelijke, maar harde bewijzen hebben ze niet. Er zijn er ook geen”, aldus Van Eyken. “Als je al die verwijten dan hoort waar niets van aan is, dat komt heel hard aan.”

Volgens Van Eyken zijn er genoeg elementen in het dossier dat in het voordeel spreken van hem en Boigelot. In eerste aanleg werd het koppel veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar. “We waren overdonderd door die uitspraak. We hadden dat totaal niet verwacht”, aldus Van Eyken. “Op basis van één element hebben ze hun conclusie getrokken en daarmee was de kous af. Wij moesten het wel gedaan hebben."

Na de eerste procesweek staan deze week de pleidooien op de agenda. Voorlopig blijft dus onduidelijk wat er precies gebeurde op 8 juli 2014, de dag dat Marc Dellea met een kogel in het hoofd om het leven werd gebracht. "Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Wij zijn ook de eersten die er achter vragen. Wat is er gebeurd? Wie heeft Marc doodgeschoten? Dat weten wij allemaal ook niet”, zegt Van Eyken. “Ik ga niet zeggen in welke richting ze moeten zoeken, want ik weet het niet en het is bovendien mijn taak ook niet. Het is aan de politie om dat te onderzoeken.”