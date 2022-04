Clement en Josée Parys vieren platina huwelijk

Een grote dag vandaag in woonzorgcentrum Kapelleveld in Ternat voor Clement en Josée Parys. Ze zijn op 15 april namelijk dag op dag 70 jaar getrouwd.

Clement en Josée werden vandaag uiteraard in de bloemetjes gezet. Met een feestje en het bezoek van het gemeentebestuur. Precies 70 jaar geleden traden ze in het huwelijksbootje. Het koppel heeft één zoon en dat is geen onbekende. Ronald Parys was namelijk 16 jaar burgemeester van Ternat. Clement en Josée hopen er nog minstens 5 jaar bij te doen. Dan zouden het eerste koppel in Ternat zijn dat 75 jaar gehuwd is.