Clementina viert 104e verjaardag in Londerzeel

Feest vandaag in woonzorgcentrum Herfstvreugde in Londerzeel. Bewoonster Clementina Dubin is maar liefst 104 jaar oud geworden.

Clementina Dubin werd vanmiddag in het woonzorgcentrum Herfstvreugde in de bloemetjes gezet voor haar 104e verjaardag. Heel wat familieleden waren van de partij en ook een delegatie van het schepencollege van de gemeente Londerzeel kwam haar gelukwensen. Alle bewoners kregen voor deze feestelijke gelegenheid een glaasje en een stukje taart aangeboden. Ook onze reporter was erbij. Zijn verslag zie je vanavond in ons nieuws.