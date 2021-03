Coördinator vaccinatiecentrum Bolwerk: "Leerkrachten krijgen geen voorkeursbehandeling"

Er is vandaag nogal wat commotie ontstaan omdat in een aantal media het bericht werd verspreid dat in het vaccinatiecentrum van Vilvoorde binnenkort ook leerkrachten zullen worden gevaccineerd. Maar volgens Lodewijk De Witte, de coördinator van het vaccinatiecentrum in Vilvoorde, is er geen sprake van een voorkeursbehandeling van het onderwijzend personeel.

In het vaccinatiecentrum Bolwerk zijn momenteel de 80-plussers aan de beurt. Maar net als in alle andere vaccinatiecentra annuleren sommigen hun afspraak op het laatste moment of dagen ze niet op. Dan wordt er geput uit de reservelijsten. In de eerste plaats komen 65-plussers in aanmerking, pas daarna andere kwetsbare groepen. Zo werd de politie van Vilvoorde-Machelen al gevaccineerd omdat daar een kleine uitbraak plaatshad.

"Daarna hebben we nog een lijst met groepen opgesteld waaronder brandweerlui, onthaalmoeders en werknemers van kinderdagverblijven en leerkrachten", verduidelijk Lodewijk De Witte, de coördinator van het vaccinatiecentrum in Vilvoorde. "Maar zij helemaal geen voorrang. Als er spuitjes over zijn kunnen zij uitgenodigd worden, net zoals alle andere beroepen die op de lijst staan."

Volgens Lodewijk De Witte is de werkwijze in overeenstemming met de richtlijnen die het kreeg van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot op vandaag is er in het vaccinatiecentrum Bolwerk in Vilvoorde nog geen enkele leerkracht gevaccineerd.