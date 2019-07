Cocktail trekt naar de kust voor de vakantiejob van Jentel

Elke woensdag zoeken we in Cocktail een student die aan het werk is. Jentel Van Rijn uit Londerzeel is 20 jaar en heeft een vakantiejob die misschien ook wel eens een echte job zou kunnen worden: hij is makelaar bij een bedrijf dat boten verkoopt aan de kust. Afspraak dus in Nieuwpoort!