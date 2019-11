Colruyt opent nieuw distributiecentrum in Londerzeel

Colruyt opent een nieuw distributiecentrum voor zijn online boodschappendienst Collect&Go langs de A12 in Londerzeel. Warehouses De Pauw uit Wolvertem zal het centrum bouwen, waarna de Halse warenhuisketen het pand zal huren. Het nieuwe distributiecentrum moet openen in 2021 en het huidige centrum in Zaventem vervangen. De 155 werknemers uit Zaventem zouden mee naar Londerzeel verhuizen.

Het distributiecentrum langs de Weversstraat, in de industriezone van Londerzeel, wordt 18.000 vierkante meter groot, vier keer zo veel als het centrum in Zaventem. “We botsen vandaag echter tegen de grenzen van het rondhaalcentrum in Zaventem”, zegt Tom Deprater, divisiemanager van Collect&Go. “Omdat we blijven groeien met Collect&Go en we in Zaventem niet meer kunnen uitbreiden, zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie.”

Odmdat de uitbreidingsmogelijkheden van het distributiecentrum in Zaventem beperkt zijn, drong een verhuis zich op. In het najaar van 2021 zal het nieuwe distributiecentrum in Londerzeel de deuren openen. Wat er nadien met het centrum van Zaventem gebeurt is niet duidelijk, maar het personeel zou wel mee verhuizen. “We willen het nieuwe distributiecentrum opstarten met al onze 155 huidige medewerkers van Zaventem, en de tewerkstelling op de nieuwe locatie verder uitbreiden”, besluit Deprater.

Foto: Colruyt Group