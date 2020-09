Concert Band Overijse repeteert coronaproof

De Overijse Concert Band is maar wat blij dat er na een half jaar opnieuw kan gerepeteerd worden in Gemeenschapscentrum De Bosuil in Overijse. Want het gemis was groot. “Begin april stond ons lenteconcert geprogrammeerd. Drie weken ervoor is alles door de lockdown stopgezet”, legt Kristan Dehertog, dirigent van de Overijse Concert Band uit. “Frustrerend. We voelden dat we er iets moois van gingen maken.”

Samen met de Bosuil werd een draaiboek uitgedacht om op een coronaveilige manier te repeteren. “De lijnen op de vloer van de zaal geven de vakken aan waar de verschillende instrumentengroepen kunnen staan en toch voldoende afstand hebben van elkaar”, legt centrumverantwoordelijke van de Bosuil Peter Mulder uit. “Op het vlak van handhygiëne gelden ook strenge maatregelen. Partituren mogen niet worden uitgewisseld, net als potloden om aantekeningen te maken.” “Er zijn ook instrumenten die condens hebben”, vult Krista Germeijs van de Concert Band aan. “Vroeger lieten we dat uit het instrument lopen, maar nu moet dat op een doekje opgevangen worden en in plastic zakje naar huis genomen worden.” Het liefste wat de Concert Band nu wil is een winterconcert geven in december. Dat kan niet in De Bosuil. Want de vereniging telt zoveel muzikanten, dat er amper publiek kan toegelaten worden. Maar waar veerkracht is, is een weg. “Een van de voorstellen die ik een tijdje geleden gekregen heb is om een oude serre te gebruiken voor het winterconcert. Daar gaan de komende weken kijken of het technisch en praktisch mogelijk zou zijn”, zegt Peter Mulder. Als dat lukt, zullen de muzieknoten klinken als nooit tevoren.