Conny Moons: "Jongerenprobleem bij de wortel aanpakken"

Vorige vrijdag, even na schooltijd, vond er in het centrum van Londerzeel een vechtpartij plaats waarbij enkele tientallen jongeren waren betrokken. Het voorbije weekend circuleerden daarvan beelden op Facebook. Het was niet de eerste keer dat er problemen met jongeren waren op de parking aan de bibliotheek, maar de vechtpartij van vrijdag was toch ongezien. Wat de rechtstreekse aanleiding was voor het handgemeen is nog niet duidelijk. De betrokken jongeren zijn vermoedelijk zowel afkomstig uit Londerzeel als uit naburige gemeenten. “Het parket is nog volop bezig met alle videobeelden te verzamelen”, zegt Moons. “Ik doe ook een oproep aan alle mensen die nog video's of foto's hebben of getuige waren van het incident, dat zeker te melden aan de politie."

Vanochtend heeft burgemeester Conny Moons overleg gehad met de politie en het parket. Daar werd overeengekomen om een aantal discrete maatregelen te treffen waar voorlopig niet over in detail wordt getreden en anderzijds een aantal zichtbare maatregelen. "Wat die zichtbare maatregelen betreft zullen er heel wat politiecontroles zijn de komende dagen”, legt Moons uit. “Een tweede aspect is dat er ook een taske force komt waarbij we iedereen bij betrekken, in het bijzonder ook de scholen en ook mensen van de gemeentediensten, om het hele kader van die jongeren in beeld te brengen."

Connie Moons wil dus een globale aanpak van het probleem, ook in overleg met de omliggende gemeenten. Want zo had Meise vorige zomer bijvoorbeeld ook te kampen met vergelijkbare incidenten. En het is volgens de burgemeester niet uitgesloten dat een aantal jongeren vorige vrijdag vanuit die buurgemeente kwamen afgezakt. Maar de burgemeester wil nu in eerste instantie dat de rust in haar gemeente en op de sociale media terugkeert. "We merken wel dat er hier en daar wel wordt geopperd om het heft in eigen handen te nemen. Ik zou toch een oproep willen doen om daar niet aan mee te doen want de politie zal zeker en vast ook niet tolereren. Dat is geen oplossing, laat de politie haar werk doen. Ikzelf als burgemeester neem mijn verantwoordelijkheid als hoofd van de veiligheid en de prioriteit van onze burgers staat centraal."