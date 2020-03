De telefonische doktersconsultaties slaan aan in het AZ Jan Portaels. Per arts vinden er op die manier momenteel per week een 15-tal consultaties op afstand plaats in het ziekenhuis. Enerzijds met het oog op triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19; anderzijds met het oog op de continuïteit van de zorg, in het bijzonder dan voor mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen.

Consultaties via telefoon slaan aan in AZ Jan Portaels

De consultaties verlopen momenteel vooral telefonisch maar bedoeling is om te evolueren naar consultaties via Skype.“Zo kunnen we de patiënt toch de nodige basiszorg geven zonder dat hij of zij gevaar loopt”, zegt dokter Karel Demey. Artsen kunnen 20 euro aanrekenen voor een telefonische consultatie. Als een ziekteattest nodig is, kunnen ze dat per post versturen naar de patiënt.

Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker. Als je als patiënt een telefonische consultatie doet, betaal je niets. Artsen factureren namelijk rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Toeslagen en supplementen mogen ze daarbij niet aanrekenen.